Alejandro Salas califica de “abuso de autoridad” traslado de Martín Vizcarra a penal de Ancón II

Luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciara que Martín Vizcarra será conducido de Barbadillo hacía el penal de Ancón II para que cumpla los cinco meses de prisión preventiva que tiene en su contra, el vocero del expresidente, Alejandro Salas, decidió pronunciarse al respecto.

Por medio de sus redes sociales, el exministro en el Gobierno de Pedro Castillo, manifestó su incomodidad por la decisión del INPE asegurando que en los próximos días podrían presentar una denuncia contra el titular de la entidad.

“El presidente del INPE y su “Junta de Clasificación” tendrán que ser denunciados por abuso de autoridad, exposición de persona al peligro entre otros delitos, denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables”, escribió en su cuenta de X.

LLAMADO AL MINISTERIO PÚBLICO

Del mismo modo, Alejandro Salas hizo un llamado al Ministerio Público para que puedan analizar el caso de Martín Vizcarra y tener un pronunciamiento. “Se hace un llamado a la Fiscalía para que a través de la Fiscalía de Prevención del Delito se constituyan en el Penal de Barbadillo”.