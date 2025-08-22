Dina Boluarte defiende su gestión de detractores: “Este Gobierno sí trabaja”

A pesar del elevado índice de desaprobación ciudadana que tiene Dina Boluarte ante los peruanos. En su visita a Lambayeque, la mandataria decidió defender su gestión y responderles a todos sus detractores políticos.

Durante la inauguración de una dependencia policial en la región, la dignataria recordó que por Palacio de Gobierno han pasado una serie de autoridades, pero nunca culminaron con los trabajos en el centro de seguridad. Además, reiteró una vez que las personas que lo acompañan en el Ejecutivo, tienen la consigna de laborar por todos los peruanos.

“Es fácil salir en los medios y criticar, pero cuando estuvieron en gestiones pasadas no hicieron nada. Esta comisaría estuvo detenida por cuatro gobiernos y hoy demostramos que sí se pueden destrabar proyectos. Aquí está la prueba fehaciente de que este Gobierno sí trabaja”, declaró la jefa de Estado en la provincia norteña.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD EN LAMBAYEQUE

Dina Boluarte no dejaría pasar la oportunidad y enfatizó que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan constantes trabajos para luchar contra la criminalidad en la región, teniendo hasta el momento la desarticulación de más de 600 bandas que azotaban a los pobladores, quienes continuamente viven con zozobra.