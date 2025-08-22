Patricia Juárez rechaza facultad de José Jerí para decidir los temas del Pleno: "Es antirreglamentario"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció luego que la Junta de Portavoces del Congreso acordó otorgar al presidente de la Mesa Directiva, José Jerí, la facultad de decidir los dictámenes que se pondrán a debate en la agenda del Pleno.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria fujimorista rechazó el acuerdo de la Junta de Portavoces y calificó de "antirreglamentario" el hecho de que el actual presidente del Congreso tenga más poder sobre el resto de legisladores.

"El presidente del Congreso no puede tener realmente el poder absoluto, porque eso es antirreglamentario, es ir por encima de los pedidos y priorizaciones que hacen los voceros de la Junta de Portavoces", dijo.

PIDEN NUEVO DEBATE

Asimismo, Juárez Gallegos confirmó que su bancada se encuentra en contra de otorgar más poderes a Jerí Oré y han solicitado a la Junta de Portavoces volver a debatir el tema a fin de revertir el polémico acuerdo.