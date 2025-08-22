Martín Vizcarra: abogado de expresidente asegura que buscan “humillarlo” al cambiarlo de penal

Tras conocerse la noticia que Martín Vizcarra podría dejar el penal de Barbadillo para ser supuestamente internado en Lurigancho, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, reveló que un probable cambio de centro penitenciario tiene un fin político.

Durante una conversación con Exitosa, la defensa legal de Vizcarra Cornejo, manifestó que existe un afán de menospreciarlo al llevarlo a un penal, donde no se acostumbra conducir a exautoridades que pasaron por Palacio de Gobierno.

"Nosotros quisimos tener confianza en lo que estaba realizando el INPE, pero anoche mostraron los memorándum en donde señalaban que la anulación debería corresponder en virtud que los hechos son anteriores a su mandato. Es decir, antes de eso no sabíamos la razón porque la resolución no lo dice. Podemos advertir que existe la intención de llevar a Martín Vizcarra a Lurigancho y de querer humillarlo”, comentó.

HECHOS NO CORRESPONDE A SU PERIODO PRESIDENCIAL

De acuerdo al abogado de Martín Vizcarra, el exmandatario no puede tener la oportunidad de ser recluido en el penal de Barbadillo, debido a que, los actos ilícitos no se dieron durante su gestión presidencial. “El director regional de Lima del INPE señala que no le correspondería por que los actos se dieron antes de que sea presidente".