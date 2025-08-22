Luis Aragón: "No me siento representado por Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética"

El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, se pronunció sobre la polémica desatada a raíz de la designación de su colega de bancada, Elvis Vergara, como nuevo presidente de la Comisión de Ética para el periodo legislativo 2025-2026.

En entrevista para Willax, el parlamentario se sumó a los cuestionamientos por la designación del legislador implicado en el caso "Los Niños", y señaló que dicha decisión fue adoptada "de manera unilateral" por el vocero titular de la bancada de la Lampa.

"Yo no me siento representado por el congresista Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética y los argumentos y fundamentos los tenemos", dijo.

"Fue designado por el vocero titular, prácticamente de manera unilateral, se comunicó por el chat del grupo parlamentario que había la posibilidad de presidir la comisión y obviamente ningún parlamentario quiso asumir la presidencia y Elvis Vergara se autopropuso", añadió.

DEVOLVER LA COMISIÓN

Asimismo, Aragón Carreño señaló que, como nadie en su bancada aparte de Vergara quería asumir el cargo, propuso devolver la Comisión de Ética a la Mesa Directiva para que lo asume alguien sin graves cuestionamientos en su contra.