García Belaúnde confirma intención de postular a la Presidencia: "Soy un precandidato"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, confirmó su disposición a participar disputar la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo año.

En entrevista para Canal N, el exparlamentario se autodenominó como un "precandidato" y reiteró sus intenciones de postular a la Presidencia, siempre y cuando su partido (Acción Popular) lo respalde.

"Todo depende de mi partido, no depende de mi. Yo soy un soldado que cumplo órdenes estrictas de mi partido y si mi partido y sus bases deciden elegirme como candidato, yo lo seré con muchísimo gusto [...] las elecciones internas todavía no han empezado, pero sí, en principio soy un precandidato", dijo.

SOBRE ALFREDO BARNECHEA

Por otra parte, García Belaúnde se refirió a las aspiraciones presidenciales de su colega de partido, Alfredo Barnechea, y aseguró que sería un buen candidato, sin embargo, la decisión final la tomará AP y sus bases.