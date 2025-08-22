Maricarmen Alva sobre caso Darwin Espinoza: "Esperemos que no haya blindaje"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció tras conocerse que la Comisión de Ética citará al legislador Darwin Espinoza, por haber asistido al último encuentro de Alianza Lima por Copa Sudamericana en la ciudad de Quito, en lugar de participar en los debates del Pleno.

En entrevista para Canal N, la parlamentaria no agrupada recordó que el legislador, implicado en el caso "Los Niños", ya no forma parte de Acción Popular y exhortó al actual titular de Ética, Elvis Vergara, a ser "imparcial" y blindar a su colega.

"Darwin Espinoza ya no está en Acción Popular hace más de 2 años. Ahora Elvis (Vergara) está en Fiscalización y en Ética [...] tendrá que ver el tema y hacer todas las investigaciones del caso. Esperemos que sí haga la investigación que debe hacer y no haya blindaje alguno", dijo.

FALTA DE VOTOS

Asimismo, Alva Prieto recordó que, en varias ocasiones, se han presentado informes en Ética congresistas que habrían infringido el código de Ética parlamentario y, sin embargo, muchos terminaron en el archivo por falta de votos.