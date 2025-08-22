Sheput cuestiona declaratoria de persona non grata a Petro: "Le dan la oportunidad de seguir su show"

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Sheput, se pronunció luego que el Pleno del Congreso de la República aprobó una moción de Orden del día que reitera la declaratoria de persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE cuestionó esta medida del Parlamento peruano alegando que permiten al mandatario de Colombia "seguir con su show distractivo".

"El Congreso declara persona no grata al presidente de Colombia Gustavo Petro. Es decir le da la oportunidad de seguir con su show distractivo que es repudiado por la mayoría de colombianos", se lee en el tuit.

POSTURA DEL ESTADO

En ese sentido, Sheput consideró que lo aprobado por el Congreso le hace un "flaco favor" al país y precisó que cualquier postura diplomática debería ser consultada previamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores.