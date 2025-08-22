Fiscalía investiga a congresistas por presunto uso indebido de viáticos y pasajes aéreos

La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra 16 congresistas por presunto mal uso de viáticos y pasajes aéreos en viajes internacionales entre los años 2021 y 2023. La investigación, declarada compleja, tendrá un plazo de ocho meses.

CONGRESISTAS INVESTIGADOS

Entre los legisladores comprendidos en la pesquisa figura Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y peculado doloso. El parlamentario aseguró desconocer la denuncia y sostuvo que ha financiado de su propio bolsillo 17 trayectos en semanas de representación.

Asimismo, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, será investigada por peculado doloso y falsedad genérica. Otros parlamentarios comprendidos son Elva Julon, Eduardo Salhuana, Elizabeth Taipe, Karol Paredes, Kelly Portalatino, Silvia Monteza, Kira Alcarráz, Segundo Quiroz, Silvana Robles, Abel Reyes y Elizabeth Medina, quienes afrontan cargos por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En el caso de Medina, también se le imputa cohecho pasivo impropio, situación que comparte con Ilich López, Jorge Flores Ancachi, Silvia Monteza, Karol Paredes y Kelly Portalatino.

Finalmente, el congresista Jorge Zeballos Aponte también fue incluido en la investigación por peculado doloso y falsedad genérica.