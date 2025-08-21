Flor Pablo califica de ‘venganza política’ traslado de Martín Vizcarra de Barbadillo a otro penal

Luego de conocerse que Martín Vizcarra dejará el penal de Barbadillo para ser conducido a otro centro penitenciario, presumiéndose que el expresidente podría ser recluido en Lurigancho, lo que causó la reacción de diversos sectores sociales y políticos del país.

En medio de esta situación, la congresista Flor Pablo decidió pronunciarse al respecto de la situación del exmandatario y aseguró que todo lo que se ha suscitado en las últimas horas formarían parte de una estrategia política por parte del Gobierno de Dina Boluarte.

“El intento de trasladar al expresidente Martín Vizcarra a otro penal responde a una venganza política de este gobierno contra sus adversarios. El INPE debe garantizarle un trato igualitario, tal como lo ha hecho con los expresidentes Castillo, Toledo, Fujimori y Humala”, escribió por medio de sus redes sociales.

DINA BOLUARTE SERÁ LA CULPABLE DE TODO

Al conocerse esta noticia, el hermano del expresidente, Mario Vizcarra, mencionó que, si le pasa algo durante los próximos días a Martín Vizcarra, la única culpable será la mandataria Dina Boluarte. ““Responsabilizo a la presidenta Dina Boluarte de todo lo que le pueda pasar a Martín Vizcarra".