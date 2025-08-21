Dina Boluarte sobre paro de transportistas: “Saludo a los que no cayeron en los chantajes políticos”

Este jueves 21 de agosto se realizó un paro de transportistas con el propósito de alzar su voz de protesta ante los constantes casos criminales que se registran en el sector, la mandataria Dina Boluarte, decidió pronunciarse al respecto.

Durante sus declaraciones en una actividad oficial, la dignataria destacó la ausencia de gremios que no se dieron apoyar la movilización. Además, dejó abierta la posibilidad de que las protestas se habrían registrando con tintes políticos.

“Saludo a los miles de trabajadores que se ponen de pie, que no ceden a chantajes políticos y continúan impulsando los motores de la producción y sobre todo el transporte formal”, manifestó la jefa de Estado.

NO HUBO NINGÚN PARO EN LIMA

En medio del monitoreo del paro de transportistas convocado para este jueves, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, aseguró que el transito en la capital se ha registrado con total normalidad, donde los usuarios se han podido movilizar sin ningún tipo de problema.