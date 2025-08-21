Luis Aragón sobre aumento de salario para diputados y senadores: “Es excesivo para la realidad del país”

Tras conocerse que hay un sector del Congreso que busca incrementar el salario para los senadores y diputados a un monto que sobrepasaría los S/34 mil mensuales, el parlamentario, Luis Aragón, se mostró en contra de está iniciativa.

En conversación con Exitosa Noticias, el también vicepresidente de la Comisión de Constitución, rechazó la propuesta de sus colegas, mencionando que es contraproducente con respecto a los resultados que se dan. "En realidad existe un desorden remunerativo a nivel nacional. Esto pasa porque no existe una regulación salarial ordenada”.

Del mismo modo, Luis Aragón salió en defensa del sueldo actual que ganan los congresistas llegando a tener una suma de S/15 mil, por lo que, consideró una grata suma, sin embargo, aseguró que podrían hacer unas mejoras. “Ya no debería ganarse los bonos, debería eliminarse".

PRONTO SE DEBATIRÁ LA INICIATIVA

Luis Aragón anunció que durante las próximas semanas se debatirá la iniciativa que busca el incremento del salario para senadores y diputados. "La próxima sesión del martes 2 de septiembre, ahí yo creo que se tiene que debatir, o en adelante".