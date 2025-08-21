José Jerí sobre probable llegada de Vizcarra a Lurigancho: “Debe tener el mismo trato que otros expresidentes”

Tras conocerse que Martín Vizcarra dejará el penal de Barbadillo para ser supuestamente ser trasladado al centro penitenciario de Lurigancho, el presidente del Congreso, José Jerí, decidió pronunciarse sobre la situación de Vizcarra Cornejo.

En declaraciones, el titular de la Mesa Directiva manifestó que el exmandatario debe recibir un trato igual a lo que han pasado exjefes de Estado. Además, enfatizó que de acuerdo a lo que ha estado aconteciendo en los últimos años, se hizo una costumbre llevar a las exautoridades a Barbadillo, ubicado en Ate.

"Debe tener el mismo tratamiento que otros expresidentes. Hay un principio y tradición que tendría que respetarse conforme las normas estén vigentes.”, enfatizó el presidente del Congreso desde las instalaciones del Legislativo.

DINA BOLUARTE SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE

Al conocerse el tema, el hermano del exmandatario, Mario Vizcarra culpó a la jefa de Estado por todo lo que le pueda suceder a su pariente en los próximos días. "Responsabilizo a la presidenta Dina Boluarte de todo lo que le pueda pasar a Martín Vizcarra".