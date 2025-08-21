Dina Boluarte tras sentencia del TC: Dejaremos un legado en defensa de la figura presidencial

Esta tarde, la presidenta Dina Boluarte participó en la entrega de vehículos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), lo que ayudará a fortalecer los servicios de inspección y promover la formalización en favor de miles de trabajadores de todo el país.

"Saludamos la adquisición de vehículos con los cuales, damos un paso decisivo en el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de inspección laboral. Estamos ante una inversión que va más allá del acto protocolar, es una inversión en eficacia, eficiencia y en justicia laboral”, señaló.

BRECHAS SOCIALES

Por otro lado, reconoció que hay profundas brechas sociales y de infraestructura que vienen de años debido a la "indiferencia" de gobiernos anteriores; sin embargo, su gestión está tratando de atenderlas. También hizo alusión al fallo del Tribunal Constitucional (TC), sobre indagaciones a un mandatario.

"Dejaremos un legado de trabajo honesto, sincero (...) El legado que permitió recuperar nuestro país (...) superar las crisis generadas por quienes solo quieren caos y anarquía. Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias", agregó.