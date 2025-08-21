Moody’s elogia al BCR: "deben sentirse orgullosos de sus economistas como de su gastronomía”

El prestigio del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú volvió a ser reconocido a nivel internacional. Jaime Reusch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, aseguró que la institución económica es de “talla mundial” y que su solidez ha permitido al país destacarse en la región, especialmente tras la pandemia.

BCR: CLAVE EN EL CONTROL DE LA INFLACIÓN

De acuerdo con Reusch, el BCR jugó un papel fundamental durante la crisis inflacionaria global posterior a la pandemia. Mientras países como Colombia y Chile enfrentaron alzas significativas en sus precios, el Perú logró mantener la inflación en niveles por debajo del 2%, gracias a la credibilidad de su política monetaria, dijo en entrevista con RPP.

Este manejo responsable, añadió, se tradujo en menores tasas de interés y en la consolidación de la confianza de los inversionistas extranjeros, quienes ven en el Perú un escenario atractivo para desarrollar nuevos motores de crecimiento.

DESAFÍOS POLÍTICOS Y PRÓXIMOS RETOS

El economista de Moody’s también advirtió que el próximo Congreso tendrá una “responsabilidad bien grande” en la estabilidad económica. La reintroducción de la bicameralidad, recordó, permitirá al Senado elegir a tres de los miembros del directorio del BCR, decisión que será clave para mantener la independencia y solidez de la entidad.

Reusch insistió en que los peruanos deben valorar la calidad de sus instituciones económicas y de sus profesionales, al mismo nivel que la gastronomía, considerada un símbolo de orgullo nacional. Para Moody’s, esta fortaleza institucional es uno de los principales pilares que sostienen la economía peruana frente a los retos globales.