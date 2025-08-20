Roberto Chiabra previo a las elecciones de 2026: “No necesito el sueldo de presidente”

A menos de un año de las elecciones generales de 2026, los diversos candidatos poco a poco están comenzando su campaña electoral. Uno de los que buscará llegar a Palacio de Gobierno es el actual congresista Roberto Chiabra.

Durante una entrevista a un medio local, el aspirante al sillón presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC) y Unidad y Paz, reveló que de ganar las votaciones y ser el mandatario del país, no necesita cobrar el salario presidencial.

“Acá hay que ver la escala salarial, la cual no se está viendo. Tenemos unos desbalances de sueldos en el país (…) Yo no necesito el sueldo de presidente, basta con mi pensión”, comentó el parlamentario.

NO QUIERE SER EL PROTAGONISTA EN UN GOBIERNO

De acuerdo a Roberto Chiabra, que de ganar las elecciones el no buscará ser el protagonista al decirle a la población que medidas que son improbables de lograrse. “Si entro a ser presidente para preocuparme del sueldo, no quiero ser famoso ni millonario, sino quiero demostrar que en el Perú si se puede gestionar”.