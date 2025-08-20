Elvis Vergara tras ser nombrado en la Comisión de Ética: “Si nadie asume, lo haré yo”

Previo a la designación de Elvis Vergara en la Comisión de Ética del Congreso, el legislador de Acción Popular reveló que sostuvo una serie de conversaciones con algunos colegas, debido a que nadie quería asumir el grupo de trabajo, por lo que, decidió afrontar el reto.

“Nadie absolutamente nadie quería asumir la titularidad en Ética. Entonces yo, de manera verbal y escrita, en un chat donde todos interactuamos, dije: si nadie va a asumirla, para que la bancada no pierda la comisión, voy a tener que asumirla yo”, declaró.

RESPONDE A SU PARTIDO POLÍTICO

Luego de su nombramiento, su agrupación política decidió criticar a Elvis Vergara por el cargo que ahora ejercerá, lo que desató que el propio congresista mencionará que todo forma parte de una estrategia para que los integrantes queden bien frente al partido.

“Acción Popular, como todos los partidos, está entrando en contienda para elegir candidatos a senadores, diputados y presidenciales. Aquí la pugna es por quién queda bien y quién queda mejor”, comentó el parlamentario.