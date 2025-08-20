Eduardo Arana sobre fallo del TC a favor de Boluarte: “Se debe preservar la institucionalidad de la presidencia”

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) fallara a favor de Dina Boluarte para suspender las investigaciones en su contra hasta que finalice su gestión, el premier Eduardo Arana, decidió pronunciarse sobre el veredicto de la entidad de justicia.

A través de una conferencia de prensa realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Arana Ysa saludó la decisión del TC y enfatizó que la resolución deja en claro que se debe cuidar la investidura presidencial.

“La sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto orden en lo que respecta a lo que el Ministerio Público leía de manera diferente de la Constitución (…) Es importante preservar la importancia de la Constitución y tareas de la institucionalidad de la presidencia (…) De ahora en adelante se debe preservar la institucionalidad de la presidencia del Perú”, comentó.

LLAMADO A LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

Ante los constantes casos de inseguridad ciudadana que se registran en el Perú, Eduardo Arana hizo un llamado a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para trabajar en conjunto y reducir el índice criminal que se registra en el país.