Patricia Chirinos pide desaparición de la ATU: “En 5 años no han hecho nada”

Tras la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la creación de un grupo de trabajo para abordar la problemática del Transporte en Lima y Callao, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, arremetió contra la entidad.

Por medio de sus redes sociales, la parlamentaria aseguró que desde que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) comenzó a realizar una serie de operativos en la capital y en la provincia constitucional, no se han tenido resultados en beneficio de la ciudadanía.

“El MTC nos da la razón. Al crear un grupo de trabajo para abordar la problemática del Transporte Urbano en Lima y Callao, queda claro que en 5 años la ATU no hizo nada. ¡Basta de burocracia inútil! Fuera la ATU”, escribió en su cuenta de X.

DEFIENDE GESTIÓN DE DINA BOLUARTE

En el post difundido por César Sandoval, el titular del MTC enfatizó que la gestión de Dina Boluarte, especialmente su cartera, apuesta por el dialogo con el propósito de reducir la congestión vehicular en Lima y Callao.