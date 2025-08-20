Betssy Chávez levantó su huelga de hambre seca por 48 horas, anuncia Guillermo Bermejo

El congresista de la República, Guillermo Bermejo, se pronunció luego que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, anunció el inicio de una huelga de hambre seca, como protesta ante los presuntos maltratos abusos que estaría recibiendo en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, según denunció.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario de izquierda radical expresó su respaldo a la expremier y anunció que desde su despacho congresal realizará las gestiones necesarias para el traslado de Chávez Chino a otro establecimiento penitenciario.

"Hoy visite a la Compañera Betssy Chávez. Ella se encuentra firme en la lucha por su libertad e inocencia. Reitera su pedido de traslado a otro establecimiento penitenciario dónde su vida no corra peligro. Vamos a tocar todas las puertas y realizar todos los trámites necesarios para que así sea", se lee en el tuit.

HABRÍA LEVANTADO HUELGA DE HAMBRE

Asimismo, Bermejo Rojas finalizó su publicación anunciado que logró convencer a la también excongresista para que levante su huelga de hambre seca, por un plazo de 48 horas en espera a que sus demandas sean atendidas.

INPE SE PRONUNCIA

Por su parte, mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que Chávez Chino se encuentra con signos vitales estables, de acuerdo al informe médico realizado el día de hoy. Asimismo, coincidió con Bermejo Rojas y señaló que la reclusa ha levantado su huelga de hambre.