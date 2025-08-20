Aumento de sueldos a congresistas: Renovación Popular deslinda de propuesta de sueldos en reglamento bicameral

Tras conocerse que el predictamen del reglamento bicameral plantea que senadores y diputados ganen lo mismo que un juez supremo titular —más de S/ 34 mil mensuales—, Alejandro Muñante declaró: “De ninguna manera. No se ha dicho eso. Yo rogaría que prestemos más atención al debate porque se han hablado cosas más interesantes”. Estas expresiones se dieron antes de que Renovación Popular difundiera un pronunciamiento oficial sobre el tema.

Postura del partido frente a la propuesta

Horas después, la bancada publicó un comunicado en el que expresó: “El Grupo Parlamentario Renovación Popular manifiesta su rechazo al inciso g) del artículo 26 del predictamen de la Resolución Legislativa que regula el reglamento del próximo Congreso bicameral”. El texto añade que esta disposición “plantea equiparar la remuneración de los futuros senadores y diputados con la de un juez supremo titular, lo que elevaría sus ingresos mensuales a más de 34 mil soles”.

En el mismo documento, Renovación Popular advierte que “una medida de esta naturaleza no se ajusta a la actual situación social y económica por la que atraviesan millones de peruanos y solo agudizaría el rechazo de la población hacia la representación nacional”. Bajo esa premisa, proponen que los ingresos se mantengan iguales a los de los actuales congresistas.

Finalmente, el comunicado subraya que “la labor parlamentaria debe ser remunerada de manera justa y equilibrada con la responsabilidad del cargo, pero sin excesos ni privilegios”. Este debate, abierto en la Comisión de Constitución, aún no se cierra: el predictamen continuará siendo revisado en próximas sesiones, donde cada bancada tendrá la oportunidad de plantear sus observaciones.