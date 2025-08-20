“Es mi vida personal”: López Aliaga responde sobre su eventual candidatura presidencial y renuncia a la alcaldía de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, evitó confirmar si renunciará a la Municipalidad Metropolitana de Lima para postular en las elecciones presidenciales de 2026. Durante una actividad oficial calificó su decisión como un asunto estrictamente personal y pidió a la prensa no insistir sobre el tema.

“Es mi vida personal y ya veré qué hago con mi vida. Estoy como alcalde inspeccionando la obra. Ya veré qué hago con mi vida. Es mi vida, no la suya”, respondió ante la consulta de un periodista.

El alcalde también se refirió a la planificación municipal, señalando que su gestión tiene programadas múltiples obras de gran envergadura. “Shock de inversiones son 5 mil millones de soles, por lo menos, es plata que la hemos recuperado de la corrupción”, afirmó.

PRIMERO EN LAS ENCUESTAS

La posible renuncia de López Aliaga ha generado incertidumbre, sobre todo tras los últimos resultados de Ipsos Perú, que lo ubican en primer lugar de intención de voto con un 10%, por encima de Keiko Fujimori (8%) y del cómico Carlos Álvarez (6%). Sin embargo, el alcalde minimizó el sondeo y criticó su validez: “No me he enterado del tema, estoy en otras cosas, pero no le creo nada a Ipsos”.