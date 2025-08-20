Ruth Luque cuestiona fallo del TC a favor de Boluarte: "La señora goza de amplísima impunidad"

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la suspensión de todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato.

En declaraciones para Exitosa Noticias, la parlamentaria de izquierda criticó duramente el fallo del TC en favor de la mandatario y aseguró que la suspensión de las investigaciones contra la jefa de Estado representan un "blindaje" por parte del organismo.

"El Tribunal Constitucional ha blindado jurídicamente a Dina Boluarte, la ha blindado legalmente, pero políticamente ha debilitado profundamente la confianza en las instituciones, este fallo limita la lucha contra la corrupción, envía un mensaje claro, que durante su mandato, Dina Boluarte queda fuera del alcance de la justicia", dijo.

DENUNCIA "IMPUNIDAD"

En ese sentido, Luque Ibarra aseguró que la jefa de Estado goza de "amplísima impunidad" y que el fallo del TC es parte de un plan para mantener al gobierno actual hasta julio del próximo año.

"Es imposible el control político, la señora goza de amplísima impunidad en distintos niveles, entonces queda claro que la quieren sostenerla hasta julio del 2026, pero se están asegurando que ya no responda", sostuvo.