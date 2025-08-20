Guido Bellido critica fallo del TC en beneficio de Boluarte: “Cuando Pedro Castillo estuvo, nadie dijo nada”

Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte hasta el final de su gestión, el congresista Guido Bellido criticó la decisión de la entidad de justicia.

En declaraciones, el expremier aseguró que el veredicto del TC será utilizado de ahora en adelante como un armamento por los políticos. Además, recordó que la institución no tuvo la misma postura cuando Pedro Castillo se encontraba en el Gobierno.

"Se ha utilizado como un arma política para derrumbar su gobierno. El Ministerio Publico ha hecho un uso excesivo (...) Está clarísimo en la Constitución que establece que, por ciertas causales, que el presidente pueda ser investigado, pero cuando Pedro Castillo estuvo, nadie dijo nada, hicieron los allanamientos (...) El Ministerio Público hizo uso político en contra de un presidente", declaró.

NO HAY NINGÚN TIPO DE BLINDAJE

Al conocerse la decisión del TC, el integrante de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, manifestó que no existe ningún tipo de causal para calificar el veredicto como “blindaje”, sino tomarlo por el lado de que esto significa un cuidado a la investidura presidencial.