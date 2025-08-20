Política

López Aliaga advierte violencia en Elecciones 2026: "Con amenaza a la vida de los candidatos"

"Mi impresión personal es que la señora Boluarte lo que quiere es llevarnos a unas elecciones totalmente crispadas", señaló el alcalde de Lima.



El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, advirtió sobre posibles actos de violencia en el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo en nuestro país el próximo año.

En rueda de prensa, el burgomaestre criticó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por su inacción ante el desborde de la criminalidad y advirtió que dicha situación podría poner en riesgo la vida de los candidatos presidenciales.

"Mi impresión personal es que la señora Boluarte lo que quiere es llevarnos a unas elecciones totalmente crispadas y con amenaza a la vida, inclusive, de los candidatos que puedan lanzarse", manifestó.

De tal modo, López Aliaga expresó su preocupación ante la posibilidad de que escenarios de violencia vividos durante las campañas electorales en Ecuador y Colombia, puedan replicarse en nuestro país.


