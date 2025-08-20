López Aliaga advierte violencia en Elecciones 2026: "Con amenaza a la vida de los candidatos"

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, advirtió sobre posibles actos de violencia en el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo en nuestro país el próximo año.

En rueda de prensa, el burgomaestre criticó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por su inacción ante el desborde de la criminalidad y advirtió que dicha situación podría poner en riesgo la vida de los candidatos presidenciales.

"Mi impresión personal es que la señora Boluarte lo que quiere es llevarnos a unas elecciones totalmente crispadas y con amenaza a la vida, inclusive, de los candidatos que puedan lanzarse", manifestó.

De tal modo, López Aliaga expresó su preocupación ante la posibilidad de que escenarios de violencia vividos durante las campañas electorales en Ecuador y Colombia, puedan replicarse en nuestro país.