Carlos Bruce oficializa su postulación a la alcaldía de Lima y critica a López Aliaga: "Lima está a la deriva"

El actual alcalde de Surco anunció que participará en las internas de su partido para buscar la candidatura a la Alcaldía de Lima en 2026.

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, confirmó en una entrevista con RPP que participará en la contienda electoral por la Alcaldía de Lima en los comicios regionales y municipales previstos para octubre de 2026. El también excongresista adelantó que su postulación dependerá de los resultados de las elecciones internas de su agrupación política, Somos Perú, que definirá a su representante oficial para la capital.

“Lima necesita un cambio”

Durante la entrevista, Bruce señaló que la ciudad atraviesa un escenario complejo que afecta directamente a sus habitantes. Además, dejó entre líneas una crítica a la actual gestión de Rafael López Aliaga sosteniendo que la capital peruana “está a la deriva” y que los problemas de transporte, seguridad y calidad de vida se han convertido en una carga diaria para los limeños.

El burgomaestre de Surco subrayó que no buscará la reelección en su distrito y que su prioridad es apostar por un proyecto metropolitano. “Lima es mi ciudad, he vivido aquí toda mi vida. Y hoy necesita un cambio urgente. No podemos seguir dedicando entre tres y cuatro horas diarias solo para trasladarnos al trabajo”, afirmó.

Con este anuncio, Bruce se suma a la lista de figuras políticas que han expresado interés en disputar la conducción de la capital en 2026, un proceso en el que la competencia interna de los partidos será clave para definir a los candidatos que finalmente llegarán a la campaña municipal.