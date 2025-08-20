Pedro Castillo pide a la CIDH y la ONU intervenir por la situación de Betssy Chávez

El expresidente Pedro Castillo se pronunció desde su cuenta oficial de X (antes Twitter) para advertir sobre la situación de su ex primera ministra, Betssy Chávez, actualmente recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. “Responsabilizo directamente al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chávez”, escribió el exmandatario, agregando que su exfuncionaria se encuentra “injustamente encarcelada y sometida a tratos degradantes e inhumanos”.

Castillo sostuvo que las condiciones carcelarias han deteriorado gravemente el estado de salud de Chávez. “Hoy ponen en grave riesgo su salud y amenazan seriamente su existencia en el penal de Chorrillos”, advirtió. Según el expresidente, lo que ocurre con ella no es un hecho aislado, sino parte de lo que considera una persecución política contra quienes integraron su gobierno.

Llamado a la comunidad internacional

En el mismo mensaje, Castillo hizo un pedido a instancias supranacionales y de derechos humanos. “Hago un llamado urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional a intervenir de inmediato”, señaló, subrayando que la situación requiere medidas rápidas para “impedir un desenlace fatal”.

El pronunciamiento estuvo acompañado por una carta firmada por la propia Betssy Chávez, en la que denuncia “acoso, maltrato y tortura” dentro del penal y anuncia que retomará una huelga de hambre seca como protesta. En ese documento, la ex primera ministra aseguró que “me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”, y expresó su voluntad de despedirse de sus familiares y recibir la bendición de un sacerdote.