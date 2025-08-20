Colombia: Tribunal Superior ordena libertad inmediata de expresidente Álvaro Uribe

El exmandatario colombiano había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dispuso este martes la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), tras acoger una acción de tutela presentada por su defensa. La decisión suspende los efectos de la condena de primera instancia, mientras se resuelve la apelación al fallo que lo sentenció a 12 años de prisión domiciliaria.

La Sala de Decisión Penal consideró que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, vulneró el derecho fundamental a la libertad individual al ordenar la privación inmediata de la libertad del exmandatario. Uribe había sido hallado culpable el pasado 1 de agosto por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en lo que fue denominado el “juicio del siglo” en Colombia.

El expresidente y fundador del partido Centro Democrático se convirtió en el primer jefe de Estado colombiano condenado penalmente, hecho que desató una fuerte polémica en el país. Sin embargo, su equipo legal cuestionó los argumentos de la magistrada Heredia, calificándolos de ambiguos y carentes de sustento jurídico, lo que motivó el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Superior.

ENFRENTARÁ PROCESO EN LIBERTAD

El fallo otorgó la libertad a Uribe, pero desestimó una tutela similar interpuesta por el Centro Democrático, al considerar que el partido no acreditó la vulneración de derechos fundamentales propios. De esta forma, el expresidente enfrentará en libertad el proceso de apelación a su condena, en una causa que sigue marcando la agenda política y judicial en Colombia.