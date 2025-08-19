Presidenta del TC niega que Dina Boluarte haya influido en sus decisiones: "No soy títere de nadie"

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, se pronunció respecto a las críticas por el polémico fallo emitido por dicho organismo, el cual ordena la suspensión de todas las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte hasta el final de su mandato.

En entrevista para Exitosa Noticias, la titular del TC salió en defensa del fallo emitido por el organismo que preside y explicó que lo único que hicieron fue "delimitar" en qué circunstancias la Fiscalía puede investigar a la jefa de Estado.

"Decimos que el Ministerio Público no solo puede, debe investigar, cuando tiene noticia de algún indicio de algún delito que pueda cometer quien esté ejerciendo la presidencia de la República. Hemos delimitado qué actos de investigación pueden hacer", dijo.

NIEGA INJERENCIA DE BOLUARTE

Por otra parte, Pacheco Zerga descartó que las decisiones del Tribunal Constitucional respecto al caso en mención hayan estado influenciadas por Boluarte Zegarra.

"En este año que llevo en la presidencia del Tribunal Constitucional he coincidido en varias oportunidades con la presidenta, el premier, diferentes ministros y nunca me han dicho nada respecto a como tenemos que votar o como votamos, hay un total respeto a nuestra autonomía. Yo no soy títere de nadie y actúo según mi consciencia", sostuvo.