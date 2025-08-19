Desilú León respalda fallo del TC a favor de Boluarte: "No hay ningún borrón y cuenta nueva"

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la suspensión de todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su mandato.

En declaraciones a la prensa, la titular del Mincetur expresó su respaldo al fallo del TC y aseguró que no se trata de un "borrón y cuenta nueva", pues la mandataria podrá seguir siendo investigando al finalizar su gestión.

"Acá no hay ningún borrón y cuenta nueva. Si hay alguna investigación pendiente, se verá después de concluido su mandato y seguirá la investigación correspondiente, pero durante el mandato no", manifestó.

INTERPRETACIÓN

En ese sentido, Deislú León aseguró que el fallo del TC es "totalmente correcto", pues "devuelve la interpretación real" del artículo 117 de la Constitución Política, sobre los casos en los que la presidenta puede ser acusada.