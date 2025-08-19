César Sandoval sobre suspensión de investigaciones contra Boluarte: “Casos cofre y cirugías son anécdotas”

Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) para suspender las investigaciones contra Dina Boluarte, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, se pronunció sobre la decisión de la entidad de justicia.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Transportes enfatizó que las imputaciones que se le habían hecho a la mandataria por parte del Ministerio Público, quedarán como trascendidos, los cuales no tenían ningún tipo de asidero.

"El caso 'Rolex' ha sido archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y no es un delito, no lo iba a ser. El resto como el 'cofre' y la 'cirugía', son anécdotas", manifestó el titular del MTC desde el Cercado de Lima.

BUSCAN DESESTABILIZAR AL GOBIERNO

César Sandoval saludó el fallo del TC y precisó que existen diversos sectores políticos que buscan desestabilizar el Gobierno de Dina Boluarte, sin embargo, a pesar de todo ello, continuarán trabajando en beneficio de los ciudadanos.