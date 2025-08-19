Patricia Chirinos a Dina Boluarte: “El Perú se desangra y usted con los brazos cruzados”

Para nadie es un secreto la inseguridad ciudadana continúa ganándole la batalla a las autoridades del país, por lo que, a pesar de las estrategias que se diseñan no se están teniendo resultados positivos en beneficio de la ciudadanía.

En medio de esta situación, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, utilizó sus redes sociales para culpar a la mandataria Dina Boluarte por las cifras criminales que se registran continuamente en el territorio nacional, y le pidió acciones concretas.

“El Perú se desangra cada día por la delincuencia y la señora Boluarte sigue de brazos cruzados. ¿Hasta cuándo tendremos los peruanos que vivir con miedo?”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

MININTER DEFIENDE GESTIÓN DE DINA BOLUARTE

Durante su visita a La Libertad, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, defendió la gestión de Dina Boluarte, manifestando que las autoridades que han pasado por Palacio de Gobierno nunca le dieron importancia a la Policía Nacional del Perú (PNP).