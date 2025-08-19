Abogado de Dina Boluarte celebra fallo del TC: “Honró la investidura presidencial”

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que limita las investigaciones penales ordinarias durante el mandato presidencial. Según el letrado, el fallo “honró la investidura presidencial” y representa un ajuste frente a interpretaciones judiciales que calificó de “accidentales”.

Portugal aseguró que la sentencia corrige decisiones impulsadas por un “termómetro social y político impropio”, que permitieron acciones fuera de los límites constitucionales para un mandatario en ejercicio. Señaló que estas prácticas habían distorsionado la interpretación de la Constitución sobre la palabra “acusación”.

El letrado explicó que el TC estableció que el Ministerio Público solo puede realizar requerimientos documentales al entorno presidencial, pero no actos de investigación como allanamientos, incautaciones o citaciones, protegiendo así el ejercicio del cargo de la presidenta.

DENUNCIAS EN CONGRESO

Portugal también destacó que el alcance del fallo no afecta los procesos constitucionales ante el Congreso de la República. Las denuncias y acusaciones, incluidos los casos patrimoniales, seguirán su curso normal en el Parlamento, en particular a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Actualmente, existen investigaciones en trámite en el Congreso, como las relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito y el caso Cofre. Estos expedientes continuarán bajo el procedimiento legislativo previsto, independiente de la restricción establecida por el TC para las investigaciones penales ordinarias.

(rpp)