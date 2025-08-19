Tras reportaje de Panorama: Fiscalía allana oficinas de Gore Huánuco por contratos con empresa Pérgola

La Fiscalía Anticorrupción realizó este martes un allanamiento a la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huánuco (Gore Huánuco), por los presuntos contratos irregulares con la empresa Grupo Pérgola SAC.

Las diligencias se llevaron a cabo por los fiscales adjuntos Rómulo Gabriel y Yesica Evangelista, con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Huánuco.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron documentación relacionada a las contrataciones con el Grupo Pérgola. Asimismo, se dispuso el inicio de una investigación preliminar sobre la adjudicación de la obra de mejoramiento del establecimiento de salud en el distrito de Baños. La adjudicación a favor del Grupo Pérgola fue por el monto de 38 millones de soles.

DENUNCIA DE PANORAMA

Cabe precisar que esta diligencia se da tras el reportaje emitido por Panorama el último domingo, el cuál reveló que una ama de casa que subiste con la venta de desayunos en Villa El Salvador, figura como accionista del 50% del Grupo Pérgola, empresa que también obtuvo contratos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, así como los Gobiernos Regionales de La Libertad, Ayacucho y Huánuco.

Consultada por el programa conducido por Carla Muschi, la mujer, identificada como Beatriz Benique Quispe, negó ser accionista de la empresa y aseguró no tener ningún tipo de vínculo con la misma: "No sé de qué me están hablando. Yo solo me dedico a mi casa", manifestó.