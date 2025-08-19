Roberto Pereira sobre suspensión de investigaciones contra Boluarte: "Me parece un error del TC"

El abogado penalista, Roberto Pereira, se pronunció tras el reciente fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la suspensión de todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato.

En entrevista para Canal N, el jurista criticó el fallo del TC en favor de la mandataria y aseguró que esta medida traería como consecuencia "la absolución" de la jefa de Estado en los procesos que afronta.

"El gran problema es que el Tribunal solo ha mirado a un lado de la película y no ha mirado otro. Creo que lo hace por darle un salvavidas político a la actual presidenta de la República, que me parece que es un error del TC porque debió pensar en la institucionalidad más allá de esta presidenta", dijo.

De esta forma, Pereira indicó que el fallo del TC busca sostener que la presidenta de la República no puede ser acusada en el ejercicio de sus funciones por delitos que no estén comprendidos en el artículo 117 de la Constitución Política.