María del Carmen Alva sobre suspensión de investigaciones contra Boluarte: “Hay que acatar resoluciones”

Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC) para suspender las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte, diversos legisladores decidieron pronunciarse al respecto de la decisión de la entidad de justicia.

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, compartió su opinión y enfatizó que vivimos en un estado de derecho, donde las decisiones que puedan dictar las instituciones de justicia deben ser respetadas y cumplidas.

“En la democracia, simplemente hay que acatar y respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional, te gusten o no te gusten, y eso hemos hecho siempre desde que estamos aquí (en el Congreso)”, mencionó la integrante de Acción Popular.

NO EXISTE NINGÚN TIPO DE BLINDAJE

Para el integrante de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, el fallo del TC a favor de Dina Boluarte no puede tomarse como un “blindaje” para la mandataria, sino que se ha hecho con el propósito de cuidar la investidura presidencial.