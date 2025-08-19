Tras fallo del TC: congresista presenta iniciativa que permita indagar a presidentes durante su gestión

Luego de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordena suspender las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte Zegarra hasta que culmine su mandato, el legislador Jorge Coayla presentó un proyecto de reforma constitucional.

El legislador de Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, formuló el proyecto de ley N.° 12145/2025-CR, con el respaldo de los integrantes de su bancada, busca que los mandatarios puedan ser investigados durante su gestión.

DOS LEGISLATURAS

Con su iniciativa, Coayla Juárez quiere modificar el artículo 117 de la Constitución Política, a fin que se permita indagar a los mandatarios por delitos de corrupción. Para que entre en vigencia, la medida tiene que aprobarse en dos legislaturas seguidas.

"Podrá ser acusado durante su periodo por delitos contra la administración pública como: concusión, colusión, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho propio e impropio, negociación incompatible y tráfico de influencias", señala la propuesta.