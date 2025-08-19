Juan Sheput critica suspensión de investigaciones contra Boluarte: "El TC pone su cuota de complicidad"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la suspensión de todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE criticó duramente el fallo del TC y aseguró que dicho organismo está poniendo "su cuota de impunidad" al suspender las investigaciones contra la mandataria.

"En un país en que todos los presidentes elegidos bajo el manto de la Constitución de 1993 están o han estado comprometidos en actos de corrupción el Tribunal Constitucional pone su cuota de complicidad al impedir que un presidente pueda ser investigado durante su gestión", se lee en el tuit.

INVESTIGAR NO ES ACUSAR

En ese sentido, Sheput recordó que el artículo 117 de la Constitución no pone ningún impedimento para que un presidente de la República pueda ser investigado durante el ejercicio de su función.

"La constitución es clarísima: no se le puede acusar. No dice nada de investigar pues es obvio que el impedir la investigación permitirá la fabricación de coartadas o desaparición de pruebas. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es una "interpretación auténtica" a la medida de la corrupción", añadió.