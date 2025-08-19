José Cueto sobre fallo del TC para suspender investigaciones contra Dina Boluarte: “No es blindaje”

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) fallara a favor de la presidenta Dina Boluarte para suspender las investigaciones en su contra, lo cual continuará al termino de su gestión, las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el integrante de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, quien aseguró que la decisión del TC no responde a un favorecimiento hacia la mandataria, sino que busca cuidar la imagen del país.

“No se está blindando a la presidenta, se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre. Eso es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional”, mencionó el exintegrante de Renovación Popular.

INVESTIGACIONES CONTRA DINA BOLUARTE

De acuerdo a las indagaciones que había comenzado el Ministerio Público, la dignataria estaría involucrado en los casos como ‘Rolex’, ‘Cofre’, muertes en las manifestaciones a finales de 2022 y comienzos de 2023.