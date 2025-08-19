Marianella Ledesma cuestiona fallo del TC a favor de Boluarte: "El efecto final va a ser la impunidad"

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se pronunció tras el reciente fallo emitido por dicho organismo, que ordenó la suspensión de todas las investigaciones contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, hasta el final de su mandato.

En entrevista para Exitosa Noticias, la extitular del TC expresó su rechazo a la suspensión de las investigaciones contra Boluarte Zegarra y señaló que esto perjudica directamente al proceso de recopilación de evidencias.

"Yo no voy a esperar, como dice el Tribunal, que las investigaciones se suspendan hasta cuando Boluarte acaba su mandato. Mientras tanto, todas las fuentes, las evidencias que se puedan recabar para luego, cuando termine su mandato, se pueda imputar alguna responsabilidad se están debilitando", dijo.

"IMPUNIDAD"

En ese sentido, Ledesma Narváez señaló que esta decisión del TC debilitará los procesos contra la jefa de Estado, lo cual podría dar como resultado "la impunidad" y la "absolución".

"Como las evidencias ya van a estar afectadas porque no van a ser recabadas oportunamente, el efecto final ¿Cuál va a ser? La absolución, la impunidad, porque la prueba es débil", sostuvo.