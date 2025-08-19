Congreso: Canciller Schialer pide reprogramar citación donde debía explicar situación en Santa Rosa de Loreto

El Canciller Elmer Schialer, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, remitieron una carta al titular del Congreso, José Jerí, pidiendo reprogramar sus presentaciones ante el Pleno, prevista para el jueves 21 de agosto, donde debían informar sobre las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

Esto, luego que en el distrito fronterizo fue izada la bandera colombiana, días después que el presidente de ese país, Gustavo Petro, cuestionara la soberanía del Perú sobre dicho territorio. La convocatoria fue aprobada por el Pleno en base a una moción de orden del día planteada por Patricia Juárez, informa Perú 21.

ÁMBITO DIPLOMÁTICO

En su oficio, el Canciller precisa que este 21 y 22 de agosto debe participar en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores que se celebrará en Colombia, donde se evaluará el Tratado de Cooperación Amazónica. También se realizará la Quinta Reunión de Jefes de Estados que forman parte de dicho tratado.

Por su parte el ministro Astudillo Chávez, solicitó que también se disponga la reprogramación de su convocatoria para presentarse ante el Pleno del Congreso de la República "debido a que el tema en mención se enmarca en el ámbito diplomático y sería conveniente la participación de ambos ministros".