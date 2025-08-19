García Belaúnde critica designación de Elvis Vergara como presidente de Ética: Es un caradura

En entrevista con RPP, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde criticó duramente la elección de Elvis Vergara Mendoza, legislador de su mismo partido, como presidente de tres comisiones parlamentarias pese a ser investigado por la Fiscalía de la Nación.

“Es una vergüenza (…) Vergara es un impresentable, un caradura, un sinvergüenza. No debería estar ahí, y menos presidir tres comisiones a la vez —Fiscalización, Ética y una que es una comisión especial—. En mis cinco años en el Parlamento nunca vi que un legislador dirija ni siquiera dos”, dijo.

CASO LOS NIÑOS

Como se recuerda, Acción Popular rechazó la elección de Elvis Vergara, indagado por el Ministerio Público por el caso Los niños, como presidente de la Comisión de Ética. Indicó que este cargo “debe recaer en un congresista exento de cuestionamientos para preservar la imagen del Parlamento y del partido”.

Según la hipótesis fiscal, el expresidente Pedro Castillo habría liderado una red delictiva, integrada por congresistas, denominada “Los Niños”, para negociar votos en el Parlamento Nacional a cambio de direccionar licitaciones supuestamente a favor de empresarios y familiares cercanos a dichos legisladores.