Congreso: evalúan realizar sesión descentralizada en distrito limítrofe de Santa Rosa de Loreto

La titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional, Heidy Juárez, señaló que su grupo de trabajo evalúa realizar una sesión descentralizada en el distrito de Santa Rosa de Loreto. Esto, con el fin de atender las demandas de la ciudadanía.

"Definitivamente es una zona muy olvidada incluso estamos evaluando la posibilidad como comisión de Relaciones Exteriores de hacer una sesión descentralizada en la zona de forma multisectorial, trabajando con todos los ministerios", detalló.

CONTACTO DIRECTO

Juárez Calle indicó también que la propuesta de una sesión en Santa Rosa de Loreto responde a la necesidad urgente de llevar al Estado a los distritos más postergados del país, para que los pobladores tengan contacto directo con sus autoridades nacionales.

Finalmente, la legisladora de Podemos Perú dijo que en la eventual reunión se buscaría la asistencia de representantes de diversos ministerios para que conozcan las problemáticas más urgentes de Santa Rosa de Loreto y brinden una solución, informa Exitosa.