Premier Arana: Se remitirá al Parlamento documento que servirá de base para la nueva Ley Mape

El premier Eduardo Arana informó, en la víspera, que la mesa técnica para la formalización de la minería aprobó un documento que servirá de base para la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape).

“(Se ha aprobado) el documento con los aportes de los integrantes de la mesa técnica que servirá de base para la nueva Ley Mape, el mismo que será remitido hoy a la Comisión de Energía del Congreso, por parte de la Secretaría Técnica de esta comisión para que sea considerado en el debate de la Ley Mape”, indicó

Dijo también que este acuerdo no es vinculante y solo sirve como propuesta de la sociedad civil para que el Congreso dé una respuesta al problema de la minería artesanal. Asimismo, destacó que durante las sesiones de la mesa técnica se ha logrado consensuar diversas posturas.

HUMO BLANCO

“Se ha discutido durante siete sesiones todos estos aspectos que resultan importantes y vitales para que los mineros artesanales y la pequeña minería puedan tener un espacio dentro de la ley, que esperamos el Congreso pueda adoptar a la mayor brevedad”, sostuvo el funcionario Arana Ysa.

“La sociedad civil se ha unido y de manera democrática han podido exponer y consensuar posiciones, lo que no ha sido fácil. Por momentos hemos tenido gremios o personas que no han presentado su consentimiento en algunos temas, pero luego de la discusión hubo un humo blanco que ha podido hacer posible que lleguemos a una decisión”, agregó.