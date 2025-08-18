Fiscalía pide al Congreso anular el archivo de denuncia contra exfiscal supremo Luis Arce

Delia Espinoza pidió anular el procedimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el exfiscal supremo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó declarar nulo todo el procedimiento realizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en relación al exfiscal supremo Luis Arce Córdova, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido se sustenta en el cuestionado nombramiento de la congresista María Acuña como presidenta de dicha comisión.

Cabe recordar que bajo la conducción de Acuña, la SAC decidió archivar la denuncia constitucional contra Arce Córdova, quien habría incrementado su patrimonio en más de un millón 300 mil soles entre 2009 y 2019, cuando se desempeñaba como juez superior, fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones.

CONGRESISTAS OPINAN

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) advirtió que el caso es complejo y debe evaluarse con rigurosidad técnico-legal, ya que existen dudas sobre las competencias de Acuña en determinados plazos. Por su parte, Alex Paredes (Somos Perú) señaló que las decisiones de la SAC no son inamovibles y podrían ser revisadas si existen pruebas contundentes.

En contraste, otros legisladores consideran que el pedido de Espinoza carece de sustento. José Cueto (Honor y Democracia) afirmó que anular las decisiones de la SAC generaría “una anarquía total”. Mientras que Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que las funciones de Acuña fueron legales y que la solicitud de la fiscal general responde a un “ensañamiento personal” que distrae a la institución de sus principales responsabilidades.