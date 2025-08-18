AP rechaza designación de Elvis Vergara en la Comisión de Ética: "Decisión no ha sido consultada con el partido"

El partido político Acción Popular se pronunció tras conocerse que el congresista acciopopulista, Elvis Vergara, fue designado como nuevo presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo legislativo 2025-2026.

Mediante un comunicado, la agrupación de la Lampa rechazó la elección del congresista vinculado al caso "Los Niños" y señaló que la decisión de nombrarlo en dicho cargo no fue consultado previamente con el partido político.

"El Partido Acción Popular rechaza que el congresista Elvis Vergara presida la Comisión de Ética del Congreso de la República en el presente periodo 2025-2026 [...] aclaramos que esta decisión no ha sido consultada con el partido, por lo que corresponde a una decisión únicamente de los miembros de la representación parlamentaria", señala el comunicado.

En ese sentido, Acción Popular señaló que la Comisión de Ética debería ser presidida por un legislador "que esté exento de cuestionamientos legales y éticos" con el objetivo de "preservar la imagen del Parlamento".