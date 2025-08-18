‘Loco’ Vargas anuncia nueva incursión: “Me voy a lanzar de alcalde en Magdalena”

Tras estar más de tres años alejados de los campos de juego, Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas anunció que dejará de lado todo lo vinculado al fútbol e intentará ostentar un cargo político en el distrito donde nació.

¿A QUE SE DEDICARÁ AHORA ‘EL LOCO’?

En conversación con Roberto Guizasola en su podcast ‘La parrilla del Loco’, el exfutbolista de Universitario reveló que anhela con llegar al sillón municipal de su distrito, pero no ahora, sino en unos próximos comicios electorales.

“Yo me voy a lanzar de alcalde. A mi gente de Magdalena, ahora no me lanzaré de alcalde, pero pronto me voy a lanzar, y este señor (Guizasola) no estará en Magdalena”, manifestó el exjugador de la Fiorentina.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que el ‘Loco’ Vargas brinda unos comentarios vinculados a la política, ya que, hace un par de semanas atrás conversó con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y la congresista Norma Yarrow.