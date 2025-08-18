Alejandro Toledo: INPE confirma que la salud del expresidente es estable

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se pronunció luego que el expresidente Alejandro Toledo se quebró durante una audiencia judicial en su contra, exigiendo su liberación y denunciando graves problemas de salud.

Mediante un comunicado, el INPE señaló que la salud del exjefe de Estado es "hemodinámico estable", asimismo, precisó que todas sus enfermedades crónicas se encuentran "controladas" y "sin cambios significativos".

"El interno Alejandro Toledo Manrique recluido en el penal de Barbadillo, en estos momentos se encuentra estable en su estado de salud. Presenta un estado clínico y hemodinámico estable, con sus enfermedades crónicas controladas y sin cambios significativos en su evolución, de acuerdo al informe médico correspondiente", se lee en el comunicado.

"DEPRESIÓN Y SANGRADO"

Durante la audiencia, Toledo Manrique se quebró y solicitó al Poder Judicial disponer de su liberación inmediata, alegando que cuenta con serios problemas de "depresión" y de "sangrado".

"Tengo problemas serios de ansiedad y depresión. Tengo un problema serio de presión arterial. Me asusta el tema de sangrado. He sido injustamente (encarcelado) y voy a presentar a nivel de la Corte Superior, las evidencias que nunca fui parte de este tramado gangsteril que ha hecho el señor Maiman", sostuvo.