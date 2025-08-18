Dina Boluarte a críticos de su gestión: “Avanzamos obras sin ningún acto de corrupción”

A pesar de contar con más del 90% de desaprobación por parte de los ciudadanos, Dina Boluarte continúa defiendo su gestión y esta vez, aseguró que el Ejecutivo está trabajando continuamente para dejar un buen país al término de su gestión.
En declaraciones, la mandataria aseguró que seguirán realizando trabajos sin la necesidad de quitarle el dinero a los pobladores. Además, enfatizó que, al finalizar su Gobierno, quedará en claro que no le ha robado nada a la ciudadanía.
"Lo más importante es que avanzamos las obras sin registrar ningún acto de corrupción. Construimos sin robarle un solo sol al pueblo peruano. Y así, nos mantendremos hasta el 28 de julio del próximo año, fecha en la que entregaremos el gobierno a la próxima gestión, con las manos limpias", manifestó.
NO IMPORTA EL TIEMPO EN EL CARGO
Dina Boluarte les recordó a todos sus detractores que, aunque no inició el periodo de cinco años como otro mandatario, ha podido realizar mejores acciones que han tenido un tiempo completo en Palacio de Gobierno. “Lo que otros gobernantes no hicieron en cinco años de gestión, nosotros, entre años y seis meses, vamos a marcar la gran diferencia”.