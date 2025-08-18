Rafael López Aliaga: “La gente de Fujimori y Acuña están gobernando el país”

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho (SJL), el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió un mensaje a Dina Boluarte, y enfatizó que los integrantes de Keiko Fujimori y César Acuña, son las verdaderas autoridades que están en Palacio de Gobierno.

Además, el burgomaestre de la capital hizo un llamado a la mandataria para que puedan trabajar de la mano en material de seguridad para los ciudadanos, por lo que, espera que desde el Gobierno no pongan ninguna traba.

“La gente de Fujimori y Acuña están gobernando el país a la diabla (…) El día de mañana tenemos una conferencia de prensa en la MML sobre los temas concretos que ya hemos trabajado para Lima en seguridad ciudadana y los requerimientos que le estamos haciendo por última vez a la señora Dina Boluarte sobre seguridad ciudadana”, declaró.

SOBRE TREN LIMA-CHOSICA

Rafael López Aliaga no dejó pasar la oportunidad e hizo un llamado al presidente del Consejo de Ministros (PCM) para que puedan sostener una conversación sobre el tren Lima-Chosica. “Invoco al premier (Eduardo Arana) estoy pidiendo por las buenas, usted instale una mesa de diálogo, usted la preside”.